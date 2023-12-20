В Самарканде задержаны чиновники, расхитившие бюджетные средства

Сотрудниками Самаркандского областного управления СГБ совместно с областным УВД были пресечены случаи хищения и коррупции, совершенные государственными служащими.
В частности, руководитель Самаркандского городского филиала «Самарканд сув таъминоти» Ж. З. расхитил крупную сумму бюджетных денег.
Также был задержан начальник метрологической службы филиала «Худудгаз Самарканд» Р. Ж., который, пользуясь своим служебным положением, помогал скрывать фактические счета за природный газ, потребляемый компанией «Карим курилиш савдо».
При этом он дистанционно влиял на счетчики газа на газораспределительных станциях, хотя знал о недостачах и возможных хищениях в газовых сетях высокого давления.
Еще один начальник отдела «Нарпайтумангаз» З. А. также содействовал незаконной деятельности частной компании «Карим курилиш савдо». Он заранее информировал их о предстоящих проверочных мероприятиях.
В другом случае директор «Консультационного центра по организации тендеров в строительстве» С. Г. вместе с главным бухгалтером А. Ж. расхитили бюджетные средства центра. В период с 2016 по 2023 год они присвоили 1,3 млрд сумов.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям УК РУз, ведутся следственные действия.