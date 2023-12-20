В страшной аварии в Португалии погиб гражданин Молдовы: Еще семь наших соотечественников оказались в больнице

Гражданин Молдовы погиб и еще семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 18 декабря в Португалии, на национальной дороге 387, в округе Бежа. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, передает IPN.
"Посольство Республики Молдова в Лиссабоне сообщило и запросило информацию у управления полиции в Беже относительно обстоятельств происшествия. Местные власти проинформировали нашу дипмиссию, что семь граждан Республики Молдова получили травмы и сейчас находятся вне опасности, а один гражданин Молдовы погиб , — сообщили в МИДЕИ.
В министерстве уточняют, что Посольство Молдовы в Лиссабоне окажет необходимую консульскую помощь для репатриации погибшего в страну.
Сообщается, что автобус, перевозивший сельхозработников, столкнулся с другим автомобилем, погиб 31-летний наш соотечественник.