В страшной аварии в Португалии погиб гражданин Молдовы: Еще семь наших соотечественников оказались в больнице

Гражданин Молдовы погиб и еще семь человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 18 декабря в Португалии, на национальной дороге 387, в округе Бежа. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции, передает IPN.