Снег со льдом упал с крыши на двух школьниц в Гомеле

В Гомеле это не единственный случай, когда люди получают травмы в результате схода с крыши домов снега и льда. Так, 18 декабря девушке на голову упала глыба снега прямо в центре города на проспекте Ленина. С травмой головы и гематомами девушка была доставлена в Гомельскую областную больницу.