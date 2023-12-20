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Снег со льдом упал с крыши на двух школьниц в Гомеле

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Снег со льдом упал на двух школьниц в Гомеле, после чего одну девочку доставили в больницу, сообщил Sputnik официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный.
Источник: Sputnik.by

Инцидент произошел вчера днем около многоквартирного жилого дома по улице Волотовской.

«Установлено, что 19 декабря около 15:45 девочки 2013 г.р. и 2012 г.р. после окончания занятий в школе возвращались домой. Во время движения по тротуару на девочек произошел сход снега со льдом с кровли здания», — рассказал Егор Пасканный.

В результате происшествия одну девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Вторую школьницу не госпитализировали — она получила легкие телесные повреждения.

В Гомеле это не единственный случай, когда люди получают травмы в результате схода с крыши домов снега и льда. Так, 18 декабря девушке на голову упала глыба снега прямо в центре города на проспекте Ленина. С травмой головы и гематомами девушка была доставлена в Гомельскую областную больницу.