Снег со льдом упал с крыши на двух школьниц в Гомеле

Инцидент произошел вчера днем около многоквартирного жилого дома по улице Волотовской.
«Установлено, что 19 декабря около 15:45 девочки 2013 г.р. и 2012 г.р. после окончания занятий в школе возвращались домой. Во время движения по тротуару на девочек произошел сход снега со льдом с кровли здания», — рассказал Егор Пасканный.
В результате происшествия одну девочку с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Вторую школьницу не госпитализировали — она получила легкие телесные повреждения.
В Гомеле это не единственный случай, когда люди получают травмы в результате схода с крыши домов снега и льда. Так, 18 декабря девушке на голову упала глыба снега прямо в центре города на проспекте Ленина. С травмой головы и гематомами девушка была доставлена в Гомельскую областную больницу.