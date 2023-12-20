В свердловской ГИБДД рассказали о борьбе с ДТП на «трассе смерти»

«Мы в прошлом году проанализировали ДТП за последние 10 лет, разобрали, где у нас происходит наибольшее число ДТП с летальным исходом, и начали принимать меры», — отметил Спиридонов.
Он уточнил, что госавтоинспекторы начали принимать меры: направляют предложения собственникам дорог по обустройству технических средств регулирования дорожного движения.
Также увеличили плотность нарядов на 20%, сократив рабочие смены с 12 часов до 8 часов. Это позволило снизить аварийность на региональных и федеральных дорогах.
Ранее «ФедералПресс» писал, что на трассе Екатеринбург — Реж — Алапаевск за неделю произошли две смертельные аварии.