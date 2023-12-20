Драма на почве ревности разыгралась в райцентре под Волгоградом

Немолодые уже мужчины устроили разборки на почве ревности в райцентре Суровикино. Трагедия разыгралась в одном из частных домов, принадлежащих 60-летнему хозяину. Накануне вечером к нему заглянул его 59-летний приятель. Сожительница накрыла стол, друзья выпили по поводу встречи.
«Во время застолья владельцу дома показалось, что гость заглядывается на хозяйку. Когда тот уснул, фигурант взял нож и дважды ударил приятеля в шею. Ставшая свидетелем убийства, женщина выбежала из дома, а подозреваемый решил поджечь строение, чтобы скрыть следы преступления», — рассказывает представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова.
Огонь заметил местный житель, который вызвал пожарных. Поджигателя задержали. Выяснилось, что это не первое убийство в его криминальном послужном списке. Ранее в Котово молодой мужчина надругался и жестоко расправился с родной тетей.