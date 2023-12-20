Драма на почве ревности разыгралась в райцентре под Волгоградом

«Во время застолья владельцу дома показалось, что гость заглядывается на хозяйку. Когда тот уснул, фигурант взял нож и дважды ударил приятеля в шею. Ставшая свидетелем убийства, женщина выбежала из дома, а подозреваемый решил поджечь строение, чтобы скрыть следы преступления», — рассказывает представитель волгоградского Следкома Дарья Буянова.