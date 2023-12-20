«Триггером могла стать оттепель»: Сейсмолог прокомментировал версию об обрушении дома на Гороховой из-за ночного землетрясения в Петербурге

Причиной обрушения флигеля исторического дома в Петербурге не могло быть землетрясение. О том, что в ночь на 20 декабря 2023 года город на Неве трясло, заговорила часть горожан, и такая версия до сих пор гуляет в местных пабликах в соцсетях. Все точки над i расставил ведущий инженер лаборатории сейсмологии «Пулково» Владимир Карпинский.
— Крайне сомнительно, что обрушение дома на Гороховой произошло именно из-за землетрясения, — рассуждает в разговоре с корреспондентом spb.kp.ru Карпинский. — Мы ничего подобного не фиксировали. Кроме того, для того, чтобы разрушить капитальное здание, пусть и аварийное, нужно значительное колебание, его бы заметили люди. Думаю, если и был внешний фактор, то, скорее, это просадка грунта. Сначала в городе стояли морозы, а потом резко произошла оттепель. Триггер обрушения может быть в этом. Плюс, там рядом метро, вибрация. Но это все, конечно, версии. Причину должна установить экспертиза.
Напомним, ночью 20 декабря обрушился шестиэтажный дом на улице Гороховой. В результате никто не пострадал. Дом был проблемный, и жильцы то и дело жаловались на трещины в квартирах. Власти начали расселять людей, один из них до последнего отказывался покидать квартиру. Его уговорили выехать буквально за несколько часов до ЧП. Сейчас по факту инцидента проводятся проверки СК и прокуратуры.
Версия о землетрясении в Петербурге в ночь на 20 декабря возникла не на пустом месте. Рухнул не только дом на Гороховой, но и просело крыльцо вестибюля метро «Сенная площадь». Это дало повод горожанам выдвинуть версию о колебаниях земли. По данным сервиса фиксации сейсмических событий Earthquaketrack минувшей ночью колебания фиксировались на Аляске, в Чили, в районе Фиджи и в Индонезии.
Вообще, по словам ученых, Петербург находится в очень спокойной зоне с точки зрения сейсмологии — так называемый Балтийский щит. Колебания здесь происходят, но настолько незначительные, что их никто не замечает. Однако, есть ученные, которые предсказывали Петербургу заметное землетрясение. К ним относится геофизик Виктор Боков. В начале 2010-х годов он озвучил прогноз о том, что в 2024 году недалеко от Северной столицы может произойти землетрясение в 6−7 баллов. Причем эпицентр будет в Балтийском море в районе Дании. Это может привести к возникновению нагонной волны, однако, по расчетам специалиста, дамба должна выдержать эту нагрузку.