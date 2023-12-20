«Триггером могла стать оттепель»: Сейсмолог прокомментировал версию об обрушении дома на Гороховой из-за ночного землетрясения в Петербурге

— Крайне сомнительно, что обрушение дома на Гороховой произошло именно из-за землетрясения, — рассуждает в разговоре с корреспондентом spb.kp.ru Карпинский. — Мы ничего подобного не фиксировали. Кроме того, для того, чтобы разрушить капитальное здание, пусть и аварийное, нужно значительное колебание, его бы заметили люди. Думаю, если и был внешний фактор, то, скорее, это просадка грунта. Сначала в городе стояли морозы, а потом резко произошла оттепель. Триггер обрушения может быть в этом. Плюс, там рядом метро, вибрация. Но это все, конечно, версии. Причину должна установить экспертиза.