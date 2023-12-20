В Ростовской области появились мошенники, которые просят деньги для бойцов СВО

В Ростовской области мошенники создали телеграм-канал, в котором просят финансовой помощи для бойцов СВО. Об этом предупредили в пресс-службе МВД России по донскому региону.
Аферисты якобы собирают средства для мотострелкового полка, в котором, предположительно, мог служить батайчанин, оставивший послание на стене в Марьинке.
— Это происки мошенников. После соблюдения всех формальностей мы дадим официальный комментарий. Пока нужно принять эту информацию к сведению, — прокомментировали в МВД.
Напомним, ранее всю страну глубоко затронула история военного из Батайска. Послание на кирпичной стене с его именем и фамилией нашли во время зачистки Марьинки. Сообщение гласило: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате».
Волю участника специальной операции уже поручили исполнить глава Минобороны России Сергей Шойгу и губернатор Ростовской области Василий Голубев. Семье батайчанина начали оказывать помощь.