В Ростовской области появились мошенники, которые просят деньги для бойцов СВО

Напомним, ранее всю страну глубоко затронула история военного из Батайска. Послание на кирпичной стене с его именем и фамилией нашли во время зачистки Марьинки. Сообщение гласило: «Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате».