В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег

КАЛИНИНГРАД, 20 дек — РИА Новости. Автомобиль, припаркованный на обочине дороги, угнали под Калининградом, владелец оставил ключи в машине и пошел рядом заниматься расчисткой снега, сообщает в своем Telegram-канале МВД 39.
«Мужчина сообщил, что приехал к рабочему месту, где должен был убрать снег. Ключи он оставил в машине, так как сам находился неподалеку. Но пока отвлекся, его транспортное средство угнали», — говорится в сообщении.
Отмечено, что сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками уголовного розыска установили мужчину, который уехал на чужом «Фольксвагене». Им оказался ранее судимый гражданин. Подозреваемый шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Будучи в шлепках, он сел на заднее сиденье, чтобы погреться. Увидев, что в замке зажигания есть ключ, мужчина пересел за руль, завел машину и уехал к себе домой. Проехав около 400 метров, он оставил иномарку возле подъезда и пошел спать. «Установлено, что в момент похищения автомобиля злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили РИА Новости, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следственных действий фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.