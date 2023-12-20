В Калининграде угнали машину, пока ее хозяин расчищал снег

Отмечено, что сотрудники Госавтоинспекции совместно с оперативниками уголовного розыска установили мужчину, который уехал на чужом «Фольксвагене». Им оказался ранее судимый гражданин. Подозреваемый шел по проезжей части и заметил одиноко стоящий автомобиль. Будучи в шлепках, он сел на заднее сиденье, чтобы погреться. Увидев, что в замке зажигания есть ключ, мужчина пересел за руль, завел машину и уехал к себе домой. Проехав около 400 метров, он оставил иномарку возле подъезда и пошел спать. «Установлено, что в момент похищения автомобиля злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.