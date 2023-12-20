Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.