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Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-24, 32 беспилотника и 5 снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.