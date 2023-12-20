Система ПВО сбила украинский Ми-24 в ДНР

«Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В течение суток перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО были уничтожены 32 украинских дрона в ДНР, ЛНР и Херсонской области.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 553 украинских военных самолета, 260 вертолетов, 9899 беспилотных летательных аппаратов, 442 зенитных ракетных комплекса, 14 202 танка и других боевых бронированных машин, 1189 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7416 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 502 единицы специальной военной автомобильной техники.