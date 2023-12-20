В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом

ИРКУТСК, 20 дек — РИА Новости. В Нижнеудинском районе Приангарья арестован 14-летний подросток, несколько раз ударивший сверстника ножом, сообщает СУСК РФ по региону.
В селе Мельница Нижнеудинского района учащийся 8 класса нанес несколько ножевых ранений сверстнику. Нападавшего остановил заместитель директора школы. Пострадавшего доставили в больницу.
«Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также возбуждено уголовное дело по статье о халатности. СК предстоит дать правовую оценку работе руководства школы.
По данным прокуратуры, в настоящее время жизни пострадавшего подростка ничто не угрожает.