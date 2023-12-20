В Иркутской области арестовали подростка, ударившего сверстника ножом

«Следственным отделом по городу Нижнеудинск СУСК России по Иркутской области предъявлено обвинение 14-летнему подростку в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подросток арестован», — говорится в сообщении.