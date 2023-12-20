Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

На купянском направлении «Западной» группировкой войск при поддержке артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синькова и Терны Харьковской области.
«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.
«Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.», — отметили в министерстве.