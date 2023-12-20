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Российские военные отразили пять атак на Купянском направлении

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на купянском и краснолиманском направлениях около 220 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
Армия России
Источник: РИА "Новости"

На купянском направлении «Западной» группировкой войск при поддержке артиллерии отражено пять атак штурмовых групп 115-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синькова и Терны Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — сказали в ведомстве.

На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии отразили две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва Луганской народной республики и Торское Донецкой народной республики.

«Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.», — отметили в министерстве.