ВС РФ на донецком направлении уничтожили до 250 боевиков ВСУ и один танк

За минувшие сутки российские войска на донецком направлении отразили атаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате потери противника составили до 250 военных, танк и три автомобиля. Об этом 20 декабря сообщили в Минобороны России.