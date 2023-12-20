В Казани мошенники требовали с водителей деньги за бесплатную парковку

Двое жителей Татарстана обманывали посетителей аэропорта Казани, убеждая их в том, что парковка на территории воздушной гавани платная.
По информации следствия, преступления происходили в 2022 году. Двое мужчин представлялись работниками казанского аэропорта и предлагали водителям оплатить услуги парковки с помощью онлайн-перевода на свой банковский счет. После получения денег они открывали шлагбаум при помощи парковочного талона, который заранее был бесплатно получен.
Таким образом злоумышленники обманули свыше 90 водителей на сумму более 400 тысяч рублей.
Татарским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по этому уголовному делу. Уголовное дело о мошенничестве направлено в Лаишевский районный суд Татарстана.