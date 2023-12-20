В Казани мошенники требовали с водителей деньги за бесплатную парковку

По информации следствия, преступления происходили в 2022 году. Двое мужчин представлялись работниками казанского аэропорта и предлагали водителям оплатить услуги парковки с помощью онлайн-перевода на свой банковский счет. После получения денег они открывали шлагбаум при помощи парковочного талона, который заранее был бесплатно получен.