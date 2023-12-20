Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на запорожском направлении

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Российские войска в течение суток нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Вербового и Работина в Запорожской области. Всего украинские войска потеряли за сутки на запорожском направлении до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.