Петербургский суд оштрафовал бодибилдера Александра Шпака за слова о ВС РФ

В суде установили, что господин Шпак нарушил ст. 20.3.3 КоАП. Протокол на него был направлен еще месяц назад. До этого блогера уже привлекали к ответственности по той же статье, но в Москве. В своем Telegram-канале бодибилдер позволял себе с критикой высказываться о СВО.



Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что районный суд Петербурга прекратил дело о дискредитации ВС РФ в отношении муниципального депутата округа «Новоизмайловское» от партии «Яблоко» Александра Сосновских.



