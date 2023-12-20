В суде установили, что господин Шпак нарушил ст. 20.3.3 КоАП. Протокол на него был направлен еще месяц назад. До этого блогера уже привлекали к ответственности по той же статье, но в Москве. В своем Telegram-канале бодибилдер позволял себе с критикой высказываться о СВО.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что районный суд Петербурга прекратил дело о дискредитации ВС РФ в отношении муниципального депутата округа «Новоизмайловское» от партии «Яблоко» Александра Сосновских.
Петербургский суд оштрафовал бодибилдера Александра Шпака за слова о ВС РФ
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга накануне привлек к административной ответственности блогера и бодибилдера Александра Шпака. Причиной стали его заявления о Вооруженных силах РФ, сообщает ЗАКС.ру со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
В суде установили, что господин Шпак нарушил ст. 20.3.3 КоАП. Протокол на него был направлен еще месяц назад. До этого блогера уже привлекали к ответственности по той же статье, но в Москве. В своем Telegram-канале бодибилдер позволял себе с критикой высказываться о СВО.