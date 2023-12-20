СК возбудил уголовное дело из-за упавших на детей с крыши кусков льда в Гомеле

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Гомеле наледь и снег упали с крыши на двух несовершеннолетних гимназисток. ЧП произошло 19-декабря на улице Волотовской рядом со вторым домом. С крыши на двух гимназисток, 10- и 11-летнюю девочек, обвалилась наледь. Травмированным детям на месте стали помогать очевидцы, они же вызвали скорую помощь.