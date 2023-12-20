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СК возбудил уголовное дело из-за упавших на детей с крыши кусков льда в Гомеле

СК расследует уголовное дело из-за травмирования детей упавшими с крыши кусками льда в Гомеле.
Источник: Комсомольская правда

В Гомеле Следственным комитетом расследуется уголовное дело о служебной халатности из-за травмирования детей упавшими с крыши кусками льда. Подробности рассказали в управлении СК по Гомельской области.

Ранее «Комсомолка» писала о том, что в Гомеле наледь и снег упали с крыши на двух несовершеннолетних гимназисток. ЧП произошло 19-декабря на улице Волотовской рядом со вторым домом. С крыши на двух гимназисток, 10- и 11-летнюю девочек, обвалилась наледь. Травмированным детям на месте стали помогать очевидцы, они же вызвали скорую помощь.

— С многочисленными травмами головы госпитализирована 10-летняя девочка. Ее подруга получила ушибы и была отпущена домой после оказания медпомощи, — прокомментировали в СК.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли необходимую документацию.

На девочек с крыши многоэтажного здания упали увесистые куски льда.

По фото, которое опубликовал СК, видно, что на девочек с высоты упали увесистые куски льда.

Расследуется уголовное дело о служебной халатности (ч.2 ст. 428 Уголовного кодекса Беларуси).