В Атырау женщина умерла в поликлинике после укола

Затем 13 декабря она пришла на прием к своему участковому врачу с назначением от частного врача-сурдолога, чтобы получить направление в процедурный кабинет. 14 декабря в 09:15 после получения первого укола ей стало плохо, она потеряла сознание. Врачи тут же вызвали скорую, в это время сами оказывали первую экстренную помощь. Однако все было безрезультатно. В 09:51 была зарегистрирована биологическая смерть. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.