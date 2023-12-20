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В Атырау женщина умерла в поликлинике после укола

51-летняя женщина скончалась в процедурном кабинете филиала городской поликлиники № 1 после получения укола, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на AtyrauPress.

Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, женщина, 1972 года рождения, сначала обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу данного медучреждения с жалобами на слух 24 ноября.

Затем 13 декабря она пришла на прием к своему участковому врачу с назначением от частного врача-сурдолога, чтобы получить направление в процедурный кабинет. 14 декабря в 09:15 после получения первого укола ей стало плохо, она потеряла сознание. Врачи тут же вызвали скорую, в это время сами оказывали первую экстренную помощь. Однако все было безрезультатно. В 09:51 была зарегистрирована биологическая смерть. Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза.

медицина
несчастный случай