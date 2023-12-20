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Хорошая новость: Пропавшая в Кишиневе 13-летняя школьница найдена живой и здоровой

Анастасия исчезла еще 14 декабря.
Хорошая новость: Пропавшая в Кишиневе 13-летняя школьница найдена живой и здоровой
Источник: COD

Отличная новость! Пропавшая в Кишиневе 13-летняя девочка найдена живой, здоровой и невредимой.

Напомним, что Анастасия исчезла на Буюканах по дороге в центр города еще 14 декабря, сообщает поисковый отряд COD.