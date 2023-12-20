Хорошая новость: Пропавшая в Кишиневе 13-летняя школьница найдена живой и здоровой

Отличная новость! Пропавшая в Кишиневе 13-летняя девочка найдена живой, здоровой и невредимой.
Напомним, что Анастасия исчезла на Буюканах по дороге в центр города еще 14 декабря, сообщает поисковый отряд COD.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Отличная новость! Пропавшая в Кишиневе 13-летняя девочка найдена живой, здоровой и невредимой.
Напомним, что Анастасия исчезла на Буюканах по дороге в центр города еще 14 декабря, сообщает поисковый отряд COD.