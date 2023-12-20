Дело возбудили о контрабанде леса на почти миллиард рублей в Приангарье

В Иркутске возбудили уголовное дело о новом эпизоде контрабанды лесоматериалов на общую сумму более 920 млн рублей. Известно, что преступники незаконно вывозили древесину через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты за рубеж. Общий объем лесоматериалов составил свыше 202 тысяч кубометров. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Установлено, что организация с августа 2015 года по сентябрь 2017 года заключила несколько сделок с номинальными руководителями подставных фирм. У них покупали древесину, после чего ее вывозили за пределы России.
Правоохранители раскрыли новый эпизод преступной деятельности задержанных. Более 202 тысяч кубометров древесины они незаконно экспортировали за границу с августа 2015 года по сентябрь 2016 года.
По данному факту возбудили уголовное дело и соединили его в одно производство с ранее уже возбужденным делом. Суд избрал женщине-бухгалтеру меру пресечения на запрет определенных действий. Кроме того, одного из предполагаемых организаторов заочно заключили под стражу.
В настоящее время полицейские и оперативники ФСБ России устанавливают круг лиц, причастных к контрабанде лесоматериалов.