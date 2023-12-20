Дело возбудили о контрабанде леса на почти миллиард рублей в Приангарье

В Иркутске возбудили уголовное дело о новом эпизоде контрабанды лесоматериалов на общую сумму более 920 млн рублей. Известно, что преступники незаконно вывозили древесину через Иркутский, Нижнеудинский, Братский и Усть-Илимский таможенные посты за рубеж. Общий объем лесоматериалов составил свыше 202 тысяч кубометров. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу МВД России.