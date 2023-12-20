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В Намангане банкир присвоил деньги кредита, оформленного на гражданку без ее согласия

Свыше 15 млн сумов поначалу были зачислены на банковскую карту гражданки, а затем переведены на другую карту.
Источник: Uznews

В органы внутренних дел Наманганской области обратилась 50-летняя жительница Уйчинского района С. Н., сообщившая, что без ее согласия был оформлен кредит в размере 15 460 000 сумов.

Данная сумма сначала была зачислена на ее банковскую карту и затем сразу переведена на другую банковскую карту.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что данное правонарушение совершил 27-летний житель Уйчинского района Б. Б., который, как выяснилось, будучи управляющим делами банка, воспользовался служебным положением и оформил кредит на гражданку. После чего незаконно присвоил деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 статьи 169 УК РУз (Кража). Ведется следствие.