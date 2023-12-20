В Намангане банкир присвоил деньги кредита, оформленного на гражданку без ее согласия

В результате оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что данное правонарушение совершил 27-летний житель Уйчинского района Б. Б., который, как выяснилось, будучи управляющим делами банка, воспользовался служебным положением и оформил кредит на гражданку. После чего незаконно присвоил деньги.