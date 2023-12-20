В Намангане банкир присвоил деньги кредита, оформленного на гражданку без ее согласия

В органы внутренних дел Наманганской области обратилась 50-летняя жительница Уйчинского района С. Н., сообщившая, что без ее согласия был оформлен кредит в размере 15 460 000 сумов.
Данная сумма сначала была зачислена на ее банковскую карту и затем сразу переведена на другую банковскую карту.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, было установлено, что данное правонарушение совершил 27-летний житель Уйчинского района Б. Б., который, как выяснилось, будучи управляющим делами банка, воспользовался служебным положением и оформил кредит на гражданку. После чего незаконно присвоил деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 статьи 169 УК РУз (Кража). Ведется следствие.