Главную «яжмать» России задержали в Набережных Челнах за мошенничество

33-летней женщине грозит уголовное дело по факту мошенничества с применением электронных средств платежа.
Жительница Челнов стала известна ещё в 2019 году, когда опубликовала ролик, где посадила за руль своего авто Hyundai Solaris шестилетнего сына и дала тому разогнаться до скорости в 130 километров в час. За это горе-матери грозило до трёх лет лишения свободы, но в итоге суд, учитывая, что на руках у неё находилось трое малолетних детей, а мужа не было вовсе, ограничился штрафом.
Ангелина ещё несколько раз попадала в поле зрения правоохранителей за устроенные дебоши, разбитую витрину магазина (она предъявла претензии за мобильный телефон), конфликты в детском саду и ещё ряд резонансных действий. Всё это она выкладывала в итоге у себя в социальных сетях.
Кроме того, она не раз выступала и на федеральных ТВ-каналах: в программе «Давай поженимся» и «Жить здорово» у Елены Малышевой.
Правоохранители и чиновники предпочитали не связываться со скандальной «яжматерью», тем более, что она также взяла под опеку и четвёртого ребёнка.
Чем закончится эпопея с нынешним задержанием — решит суд.