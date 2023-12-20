Главную «яжмать» России задержали в Набережных Челнах за мошенничество

Жительница Челнов стала известна ещё в 2019 году, когда опубликовала ролик, где посадила за руль своего авто Hyundai Solaris шестилетнего сына и дала тому разогнаться до скорости в 130 километров в час. За это горе-матери грозило до трёх лет лишения свободы, но в итоге суд, учитывая, что на руках у неё находилось трое малолетних детей, а мужа не было вовсе, ограничился штрафом.