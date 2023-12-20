СК уточнил подробности ДТП со смертельным исходом в Быховском районе

Вечером 17 декабря в деревне Никоновичи Быховского района местная жительница возле своего дома обнаружила соседа, лежавшего на проезжей части без признаков жизни. За несколько минут до этого женщина слышала глухой звук с улицы, а выбежав со двора, увидела удаляющуюся машину. Местная жительница вызвала скорую помощь и милицию. Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины.
Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы восстановить картину произошедшего и установить события, предшествующие трагедии. Примерно в это же время в милицию поступил звонок об угоне транспортного средства, а в местный пожарный отдел позвонили охотники и сообщили о горящем автомобиле на окраине леса. Сопоставив факты и события трагического вечера, правоохранители пришли к выводу, что к ДТП и поджогу автомобиля причастен один и тот же человек — 45-летний житель деревни Красная Слобода, который заявил об угоне.
На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствование показало наличие в организме подозреваемого не менее 0,8 промилле алкоголя. Протрезвев, он дал признательные показания. Обвиняемый рассказал, что употреблять спиртное начал еще с обеда. Ближе к вечеру фигурант решил навестить дочь, проживающую в соседней деревне, но по пути сбил пешехода, который шел в попутном направлении. Чувство страха взяло верх над здравым смыслом, и водитель, надеясь избавиться от проблем, сжег машину.
45-летнему водителю предъявлено обвинение по ч.4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РБ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за «пьяное» ДТП с летальным исходом. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования уголовного дела.