СК уточнил подробности ДТП со смертельным исходом в Быховском районе

Правоохранителям понадобилось несколько часов, чтобы восстановить картину произошедшего и установить события, предшествующие трагедии. Примерно в это же время в милицию поступил звонок об угоне транспортного средства, а в местный пожарный отдел позвонили охотники и сообщили о горящем автомобиле на окраине леса. Сопоставив факты и события трагического вечера, правоохранители пришли к выводу, что к ДТП и поджогу автомобиля причастен один и тот же человек — 45-летний житель деревни Красная Слобода, который заявил об угоне.