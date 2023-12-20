Лже-косметологи ставили нижегородцам недостоверные диагнозы

В Нижнем Новгороде рассматривается уголовное дело о мошенничестве в области косметологии и медицины. Об этом сообщается на сайте Советского райсуда.
Четыре человека обвиняются в совершении 81 эпизода преступления.
По версии следствия, обвиняемые от имени ООО «Городская поликлиника № 23» и ООО «Центр здоровья Биокко» предлагали пройти бесплатное обследование. Лже-врачи ставили недостоверные диагнозы и убеждали потерпевших в необходимости лечения.
Судебное заседание по уголовному дело состоится 22 декабря в 10:00.
Ранее сообщалось, что экс-министру соцполитики Исаевой продлили домашний арест.