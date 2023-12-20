Принял звонок умирающей за шутку: оператора ДЧС судят в Актобе

«Она звонила несколько раз, ей не поверили, подумали, что она шутит. И я считаю, что она выжила благодаря своей настойчивости, что она продолжала звонить. Мы иск ему предъявили и дальше по всей строгости, как суд решит, чтобы наказали», — сказала тётя пострадавшей Евгения Кайрис.