Принял звонок умирающей за шутку: оператора ДЧС судят в Актобе

В отношении оператора возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
Шокирующий случай произошёл в марте этого года. Молодой актюбинец пробрался в квартиру и напал с ножом на спящую женщину и двух её детей-подростков. Мать и сын скончались, а дочь получила тяжёлые ранения.
Судебные разбирательства по этому делу начались около месяца назад. Но главного подозреваемого нет — после задержания он покончил с собой в СИЗО. Чудом выжившая в кровавой расправе девочка в течение часа пыталась вызвать экстренные службы. Но её просьбу о помощи сначала приняли за шутку.
«Она звонила несколько раз, ей не поверили, подумали, что она шутит. И я считаю, что она выжила благодаря своей настойчивости, что она продолжала звонить. Мы иск ему предъявили и дальше по всей строгости, как суд решит, чтобы наказали», — сказала тётя пострадавшей Евгения Кайрис.
Как заявила в суде старший помощник прокурора Актюбинской области Асель Таналиева, сотрудник ДЧС Биржанов, не реагировал на звонки и не предпринял меры для направления «скорой помощи» на адрес.
«Только на третий звонок Биржанов направил скорую помощь. В этой связи он ненадлежаще исполнил свои обязанности и по данному факту было возбуждено дело по статье 371 часть 1 УК РК — “Халатность”, — сообщила Таналиева.
Оператору ДЧС может грозить до года тюрьмы.