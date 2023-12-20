В Минске застолье закончилось убийством пожилого мужчины. Подозреваемый задержан

По данным следствия, вечером 15 декабря 2023 года минчанка вернулась домой и обнаружила супруга в крови без признаков жизни. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
— Следователями установлено, что накануне к 64-летнему пенсионеру пришел в гости знакомый, они распивали спиртные напитки и в какой-то момент поругались, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская. — В результате конфликта 36-летний мужчина ударил оппонента по голове чугунной сковородой и нанес несколько ножевых ранений в грудь. От полученных повреждений пожилой человек скончался на месте. Нападавший, уходя из квартиры, похитил телевизор, бензопилу и мобильный телефон.
Сотрудники милиции задержали подозреваемого в Молодечно: туда он отправился, чтобы отдать знакомому бензопилу. Телевизор обвиняемый пытался сдать в ломбард, но технику не приняли, поэтому мужчина разбил ее.
Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. 16 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное лицом, ранее совершившим аналогичное преступление). Известно, что фигурант ранее судим за убийство и в августе 2023 года освободился из мест лишения свободы.