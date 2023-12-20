В Минске застолье закончилось убийством пожилого мужчины. Подозреваемый задержан

— Следователями установлено, что накануне к 64-летнему пенсионеру пришел в гости знакомый, они распивали спиртные напитки и в какой-то момент поругались, — рассказала официальный представитель УСК по г. Минску Екатерина Гарлинская. — В результате конфликта 36-летний мужчина ударил оппонента по голове чугунной сковородой и нанес несколько ножевых ранений в грудь. От полученных повреждений пожилой человек скончался на месте. Нападавший, уходя из квартиры, похитил телевизор, бензопилу и мобильный телефон.