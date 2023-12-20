В Химках более 10 домов остались без отопления

«В микрорайоне Левобережный на улице Пожарского более 10 домов оставили заявки об отсутствии отопления в квартирах, также заявки поступают из многоквартирных домов на улице Библиотечная и Совхозная», — сказал собеседник агентства.
По словам экстренных служб, отопление в квартирах также отсутствует во всех домах на улице 9 мая в Старых Химках. Заявки также поступают из Сходни и Новых Химок, улицы Лавочкина и с Юбилейного проспекта, добавили в аварийных службах.
Как передает корреспондент ТАСС, местные жители вынуждены использовать электрические обогреватели в своих квартирах, кто-то использует и «газовое отопление». Химчане обеспокоены ситуацией и бояться остаться без тепла на новогодние праздники.