Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Молдове в реке обнаружили 65 мертвых лебедей: Что стало причиной массовой гибели птиц

Местных жителей призывают держать всех домашних птиц в закрытых помещениях.

В реке Реут во Флорештском районе обнаружили 65 мертвых лебедей. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) предполагают, что птицы заразились птичьим гриппом.

Кадры с места происшествия опубликовали представители флорештского Инспектората по защите окружающей среды.

Извлекли мертвых птиц из воды представители местной власти, Управления по чрезвычайным ситуациям Флорешт и НАПБ.

В связи с этим, местных жителей призывают держать всех домашних птиц в закрытых помещениях.

По данным НАПБ, три вспышки птичьего гриппа подтверждены в Сынжерейском, Унгенском и Дрокиевском районах.

Источник: rupor.md.