В Молдове в реке обнаружили 65 мертвых лебедей: Что стало причиной массовой гибели птиц

В реке Реут во Флорештском районе обнаружили 65 мертвых лебедей. Специалисты Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ) предполагают, что птицы заразились птичьим гриппом.
Кадры с места происшествия опубликовали представители флорештского Инспектората по защите окружающей среды.
Извлекли мертвых птиц из воды представители местной власти, Управления по чрезвычайным ситуациям Флорешт и НАПБ.
В связи с этим, местных жителей призывают держать всех домашних птиц в закрытых помещениях.
По данным НАПБ, три вспышки птичьего гриппа подтверждены в Сынжерейском, Унгенском и Дрокиевском районах.
Источник: rupor.md.