В Батайске во время пожара в частном доме погибли бабушка и двое внуков

В Батайске Ростовской области пожар унес жизни трех человек — двоих детей и пенсионерки. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Трагедия произошла поздним вечером 20 декабря на улице Тургенева, 72.
По предварительной информации ведомства, небольшой домик начал полыхать около 23:30. Соседи, заметив столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории жилища и охватило порядка 70 квадратных метров. Люди пытались потушить пожар самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью справиться с огнем удалось спустя полчаса.
Из горящего дома спасли 89-летнюю пенсионерку и восьмилетнего ребенка. Когда пожарные осматривали сгоревший дом, то обнаружили тела 69-летней бабушки и двоих внуков трех и шести лет. Пожар тушили 13 спецмашин и 36 спасателей.
Сейчас на месте работают следователи. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Проверку по факту случившегося уже начала прокуратура Ростовской области.
Редакция «КП — Ростов-на-Дону» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.