В Батайске во время пожара в частном доме погибли бабушка и двое внуков

По предварительной информации ведомства, небольшой домик начал полыхать около 23:30. Соседи, заметив столб черного дыма, сразу же вызвали спасателей. Пламя стремительно распространялось по территории жилища и охватило порядка 70 квадратных метров. Люди пытались потушить пожар самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Прибывшие на место ЧП спасатели незамедлительно начали тушить огонь. Полностью справиться с огнем удалось спустя полчаса.