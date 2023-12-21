Девушка в Хабаровске незаконно обогатилась за счет чужого телефона

Удача от девушки отвернулась сразу же, как только стало известно о ее причастности к преступлению. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, позже установили, что в 2022 году она привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Похищенные деньги девушка потратила на личные нужды. На этот раз уголовное дело возбуждено по статье «Кража».