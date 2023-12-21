Девушка в Хабаровске незаконно обогатилась за счет чужого телефона

Для этого ей понадобился забытый кем-то телефон и чуть-чуть удачи. Она смогла восстановить пароль к мобильному банкингу и воспользоваться деньгами, которые были на счете. Владелец гаджета, обнаружив отсутствие телефона, обратился в банк, чтобы заблокировать карту, но обнаружил, что с его счета было списано 350 тысяч рублей.
Удача от девушки отвернулась сразу же, как только стало известно о ее причастности к преступлению. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю, позже установили, что в 2022 году она привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотических средств. Похищенные деньги девушка потратила на личные нужды. На этот раз уголовное дело возбуждено по статье «Кража».