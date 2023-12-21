Машину разорвало на куски: молодой лихач погиб из-за скользкой дороги в Приморье

Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии, которая пришла в Дальнереченске. Ранее лишенная водительских прав жительница города села за руль в пьяном состоянии. На ж/д переезде она, управляя Toyota Prius, не увидела опущенный шлагбаум и влетела в него. Злостная нарушительница ПДД задержана. Ее заключили в СИЗО на два месяца.