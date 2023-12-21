Машину разорвало на куски: молодой лихач погиб из-за скользкой дороги в Приморье

В Приморье минувшей ночью в аварии погиб 21-летний парень. Как сообщают очевидцы, он ехал за рулем автомобиля Honda Inspire с явным превышением скорости. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Как поделились приморцы в социальных сетях, автомобиль буквально летел по трассе. В какой-то момент его занесло на обледенелой дороге. Водитель не смог справиться с управлением. Судя по всему, машина врезалась в дерево, ее буквально разорвало на куски и разбросало детали по территории.
Напомним, ранее мы писали о смертельной аварии, которая пришла в Дальнереченске. Ранее лишенная водительских прав жительница города села за руль в пьяном состоянии. На ж/д переезде она, управляя Toyota Prius, не увидела опущенный шлагбаум и влетела в него. Злостная нарушительница ПДД задержана. Ее заключили в СИЗО на два месяца.