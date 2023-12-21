Житель Приморья забил до смерти отвергшую его женщину

В Приморье мужчине, который забил до смерти женщину, отвергшую его ухаживания, избрали меру пресечения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры. Ходатайство следователя поддержал заместитель прокурора Партизанского района Антон Голубцов.
По версии следствия, между 45-летним подозреваемым и его предметом симпатии возник конфликт. Мужчина очень разозлился на то, что женщина грубо отвергла его знаки внимания. После этого разъяренный приморец начал избивать ее. Травмы оказались настолько тяжелы, что потерпевшая скончалась.
«Расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С учетом позиции прокурора, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца», — уточнили в пресс-службе ведомства.