Житель Приморья забил до смерти отвергшую его женщину

По версии следствия, между 45-летним подозреваемым и его предметом симпатии возник конфликт. Мужчина очень разозлился на то, что женщина грубо отвергла его знаки внимания. После этого разъяренный приморец начал избивать ее. Травмы оказались настолько тяжелы, что потерпевшая скончалась.