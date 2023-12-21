В СКР заинтересовались делом о нападении на подростка в Иркутской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении подростка на одноклассника в Иркутской области. Ход и результаты расследования поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в настоящее время расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». По предварительным данным, 14-летний подросток нанес сверстнику ножевое ранение в одной из школ в Нижнеудинском районе.
В настоящее время пострадавший находится в больнице. Нападавшего заключили под стражу. Следователям предстоит дать оценку действиям или бездействию должностных лиц школы. Также свою проверку проводит прокуратура.