В СКР заинтересовались делом о нападении на подростка в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе СУ СК РФ по Иркутской области, в настоящее время расследуется уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Халатность». По предварительным данным, 14-летний подросток нанес сверстнику ножевое ранение в одной из школ в Нижнеудинском районе.