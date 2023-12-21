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Экс-директора красноярской «Интеры» осудили за махинации с квартирами

В Красноярске вынесли обвинительный приговор бывшему руководителю строительной фирмы «Интера» за махинации с жильем на 9,6 млн рублей.
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Источник: AP 2023

С мая 2018 года по январь 2020 года он брал с покупателей деньги за переуступку несуществующих прав на квартиры, а теперь отправится в колонию.

«Исполнительному директору подрядной компании, задействованной на строительстве крупных жилых комплексов Красноярска, пришла на ум мошенническая схема, — рассказали в прокуратуре. — От имени своей организации он переуступил гражданам несуществующие права требования на строящиеся квартиры по “привлекательной” цене».

Покупателям мужчина говорил, что права перешли ему от застройщиков, которые таким способом рассчитались с ним за выполненные подрядные работы. Для привлечения клиентов он «уронил» цену квадратного метра ниже, чем у застройщиков.

«На самом деле никаких прав на квартиры у него не было и не предвиделось. После получения от граждан денег в кассу он их не вносил, а тратил на свои нужды. Пострадавшие в надежде купить жилье по выгодной стоимости передали мошеннику суммарно более 9,6 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.

От дачи показаний 48-летний экс-директор фирмы отказался, но на суде все же признал вину и возместил часть ущерба.

За мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) суд назначил ему 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.