Экс-директора красноярской «Интеры» осудили за махинации с квартирами

«На самом деле никаких прав на квартиры у него не было и не предвиделось. После получения от граждан денег в кассу он их не вносил, а тратил на свои нужды. Пострадавшие в надежде купить жилье по выгодной стоимости передали мошеннику суммарно более 9,6 млн рублей», — пояснили в прокуратуре.