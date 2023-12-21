Человек погиб на пожаре в коллекторе теплотрассы в Иркутской области

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, к моменту прибытия пожарных из коллектора теплотрассы шел дым. Там горел бытовой мусор на площади 3 квадратных метра. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, его личность и социальное положение устанавливаются.