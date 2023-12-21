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Человек погиб на пожаре в коллекторе теплотрассы в Иркутской области

В ночь с 20 на 21 декабря в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в коллекторе теплотрассы на улице Центральная микрорайона Химки в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района.
пожарная машина
Источник: МЧС РФ

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области, к моменту прибытия пожарных из коллектора теплотрассы шел дым. Там горел бытовой мусор на площади 3 квадратных метра. В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело неизвестного мужчины, его личность и социальное положение устанавливаются.

Возгорание в коллекторе теплотрассы пожарные потушили в течение нескольких минут. В качестве предварительной причины чрезвычайного происшествия специалисты МЧС называют неосторожное обращение с огнем.

пожары