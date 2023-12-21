Попавшего в ДТП в Приморье водителя туравтобуса из КНР оставили в СИЗО

ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд Владивостока продлил на 2 месяца срок содержания под стражей гражданина КНР, находившегося за рулем попавшего в октябре в ДТП автобуса с туристами в Приморье, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Приморского краевого суда Елена Оленева.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир — все граждане РФ, а также водитель — гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал, суд в октябре заключил его в СИЗО по уголовному делу.
«Ленинский районный суд во Владивостоке удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей (водителю из КНР — ред.) на 2 месяца, до 16 февраля», — сообщила Оленева.
Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением.
В числе пострадавших в аварии туристов были жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.