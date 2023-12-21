Попавшего в ДТП в Приморье водителя туравтобуса из КНР оставили в СИЗО

Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир — все граждане РФ, а также водитель — гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал, суд в октябре заключил его в СИЗО по уголовному делу.