В Приморье вынесли приговор особо опасной наркоторговке-рецидивистке

Сотрудники полиции в марте 2023 года провели контрольную закупку и задокументировали сбыт и получение вознаграждения за особо крупную партию вещества каннабисной группы. Следствие установило, что обвиняемая заготовила наркотик заранее, а также страдает зависимостью от каннабиоидов 1-й степени.