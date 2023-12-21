В Приморье вынесли приговор особо опасной наркоторговке-рецидивистке

Лесозаводский районный суд вынес приговор 36-летней местной жительнице за сбыл наркотиков в особо крупном размере — у женщины две непогашенные судимости за наркоторговлю, что считается особо опасным рецидивом, сообщили на сайте УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники полиции в марте 2023 года провели контрольную закупку и задокументировали сбыт и получение вознаграждения за особо крупную партию вещества каннабисной группы. Следствие установило, что обвиняемая заготовила наркотик заранее, а также страдает зависимостью от каннабиоидов 1-й степени.
Суд доказал причастность женщины к преступлениям против общественной нравственности и здоровья населения и приговорил её к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима.