В Красноярском крае спасатели ищут водителя, провалившегося под лед с машиной

Водолазы нашли и достали из Ангары машину, ранее провалившуюся под лед вместе с водителем. Об этом «КП»-Красноярск сообщили в Службе спасения Красноярского края.
Напомним, трагедия произошла 18 декабря в районе поселка Нижнетерянск. 54-летний мужчина выехал на еще неокрепший лед и ушел под воду вместе со своим автомобилем.
— В ходе проведения поисков автомобиль освобожден ото льда и извлечен на берег. Водителя в машине не обнаружено, — рассказали в краевой службе спасения.
Водолазы Богучанского поисково-спасательного отряда продолжают поиски.