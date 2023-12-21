Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Красноярском крае спасатели ищут водителя, провалившегося под лед с машиной

В Богучанском районе продолжают искать мужчину, утонувшего вместе с автомобилем.
Источник: Служба спасения Красноярского края

Водолазы нашли и достали из Ангары машину, ранее провалившуюся под лед вместе с водителем. Об этом «КП»-Красноярск сообщили в Службе спасения Красноярского края.

Напомним, трагедия произошла 18 декабря в районе поселка Нижнетерянск. 54-летний мужчина выехал на еще неокрепший лед и ушел под воду вместе со своим автомобилем.

— В ходе проведения поисков автомобиль освобожден ото льда и извлечен на берег. Водителя в машине не обнаружено, — рассказали в краевой службе спасения.

Водолазы Богучанского поисково-спасательного отряда продолжают поиски.