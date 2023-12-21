Глыба льда упала на мужчину на улице Зорге в Уфе

Инцидент произошел накануне на улице Зорге. Информация о пострадавшем поступила в центр обработки вызовов Системы-112. На место выехали ответственные службы и скорая медицинская помощь. После осмотра медиков мужчина, 1979 года рождения, от госпитализации отказался, сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
Ранее сообщалось, что в Уфе на 7-летнего ребенка упала наледь.
В республике установилась неустойчивая погода: обильные снегопады и метели сменяются плюсовыми температурами, что способствует образованию сосулек и наледи, а также скоплению снежных масс на кровлях зданий.
Во избежание трагедии, не приближайтесь к зданиям, с кровли которых возможен сход снега, и не паркуйте рядом с ними свои автомобили.
Не разрешайте играть детям в местах, опасных из-за возможного схода снега, напоминают спасатели.
Если увидели наледь или сосульки, свисающие с крыш домов или козырьков балконов, воспользуйтесь мобильным приложением «112».