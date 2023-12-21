Суд: экс-глава департамента градостроительства Самары виновен в растрате

Ленинской районный суд Самары признал бывшего руководителя департамента градостроительства Самары виновным в растрате и пяти эпизодах злоупотребления полномочиями, связанными с повышением в должности и незаконным премированием сотрудницы — ныне супруги.
Уголовное дело на чиновника было заведено по материалам проверки, инициированной прокурором Самары Артемом Ярыгиным.
Проведенная прокуратурой проверка выявила факты необоснованных расходов за счет бюджета Самары выборными должностными лицами и муниципальными служащими органов местного самоуправления на поездки в Объединенные Арабские Эмираты — в Дубай.
Прокуратура потребовала от главы Самары возместить незаконно потраченные бюджетные деньги. Получив отказ, прокурор города направил в суд административные иски, а на должностных лиц — участников поездки в Дубай завели уголовные дела.
20 декабря был оглашен первый приговор. Бывший руководитель департамента градостроительства Самара признанный виновным в инкриминируемых преступлениях, наказан штрафом, сообщила прокуратура Самары.
Расследование уголовного дела, фигурантами которого являются остальные должностные лица — участники командировки в ОАЭ, продолжается.
За два года это уже четвертое уголовное дело, заведенное на чиновников Самары такого ранга, завершившееся обвинительным приговором.