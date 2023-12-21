Обвиняемый в убийстве девочки из Дивногорска заявил, что плохо спит ночью

Обвиняемый в убийстве 16-летней Полины из Дивногорска Иван Папенко в своём последнем слове заявил, что сожалеет о смерти девочки и плохо спит по ночам. Об этом он сказал в ходе судебных прений, которые состоялись 21 декабря в Красноярском краевом суде.
Судимый 35-летний Иван Папенко также попросил судью дать ему ещё один шанс исправиться и стать лучше. Ранее подсудимый неоднократно говорил, что может вновь совершить убийство, когда выйдет на свободу.
Прокурор Красноярского края Роман Тютюник в ходе прений запросил для подсудимого пожизненное лишение свободы в колонии особого режима.
Отметим, что судебный процесс проходит в закрытом режиме. Приговор для Ивана Папенко огласят 26 декабря 2023 года.