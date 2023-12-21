Обвиняемый в убийстве девочки из Дивногорска заявил, что плохо спит ночью

Обвиняемый в убийстве 16-летней Полины из Дивногорска Иван Папенко в своём последнем слове заявил, что сожалеет о смерти девочки и плохо спит по ночам. Об этом он сказал в ходе судебных прений, которые состоялись 21 декабря в Красноярском краевом суде.