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В Воронеже замерзших почтальонов из отделения на Транспортной заменят новыми

Накануне мы сообщали, что воронежцы пожаловались на работу почтового отделения, расположенного по улице Транспортной 71/2.
В Воронеже замерзших почтальонов из отделения на Транспортной заменят новыми
Источник: Freepik

Сейчас в здании нет отопления и почтальонов, а корреспонденция, включая квитанции, по адресам больше не доставляется.

В пресс-службе компании нашим коллегам пояснили, что сейчас клиентов обслуживают только начальник и почтальон, а кадровая служба ищет сотрудников на позиции операторов и разносчиков писем.

Также нашелся ответ и про лютый холод в помещении: «Отопление в отделении отсутствует по техническим причинам. Сейчас туда направили обогреватели», — сообщили в пресс-службе.

Квитанции жителям соседних домов обещают доставить в ближайшее время. Сроки подачи тепла так названы и не были.

ЖКХ