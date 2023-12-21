В Воронеже замерзших почтальонов из отделения на Транспортной заменят новыми

Сейчас в здании нет отопления и почтальонов, а корреспонденция, включая квитанции, по адресам больше не доставляется.
В пресс-службе компании нашим коллегам пояснили, что сейчас клиентов обслуживают только начальник и почтальон, а кадровая служба ищет сотрудников на позиции операторов и разносчиков писем.
Также нашелся ответ и про лютый холод в помещении: «Отопление в отделении отсутствует по техническим причинам. Сейчас туда направили обогреватели», — сообщили в пресс-службе.
Квитанции жителям соседних домов обещают доставить в ближайшее время. Сроки подачи тепла так названы и не были.