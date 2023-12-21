В центре Уфы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Вчера, 20 декабря, около 0:00 напротив дома 80 по улице Пушкина 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с Peugeot 408, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz GLE. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.