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В центре Уфы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

Вчера, 20 декабря, около 0:00 напротив дома 80 по улице Пушкина 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 столкнулся с Peugeot 408, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Mercedes-Benz GLE. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Уфы.
Источник: Госавтоинспекция Уфы

В результате аварии пассажир отечественного автомобиля — 25-летняя девушка с переломом руки обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.

По факту ДТП начато административное разбирательство.