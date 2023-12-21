В центре Уфы произошло массовое ДТП, есть пострадавшие

В результате аварии пассажир отечественного автомобиля — 25-летняя девушка с переломом руки обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
По факту ДТП начато административное разбирательство.
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В результате аварии пассажир отечественного автомобиля — 25-летняя девушка с переломом руки обратилась в больницу. После оказания помощи ее отпустили.
По факту ДТП начато административное разбирательство.