Воронежцам рассказали, когда уберут горы мусора возле баков

— Отметим, что далеко не все мусоровозы отправляются в рейс с грузчиками. Поэтому пока есть площадки, на которых контейнеры опустошены, а навалы отходов до сих пор присутствуют. Эти ТКО регоператор также заберет в кратчайшие сроки. Управляющие организации могут подключиться к работе, отправляя дворников на места погрузки мусора. В таком случае, контейнерные площадки будут очищены полностью быстрее, — подчеркнули в министерстве.