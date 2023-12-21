Воронежцам рассказали, когда уберут горы мусора возле баков

По состоянию на вечер среды, 20 декабря, в Воронеже на линии работали 174 машины регионального оператора АО «Экотехнологии», занимающегося вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО), а также 92 грузчика, помогающих собирать мусор, брошенный рядом с контейнерами. Всего за минувший день оператор вывез почти 1,4 тыс. тонн отходов. Об этом рассказали в региональном министерстве ЖКХ и энергетики.
— Отметим, что далеко не все мусоровозы отправляются в рейс с грузчиками. Поэтому пока есть площадки, на которых контейнеры опустошены, а навалы отходов до сих пор присутствуют. Эти ТКО регоператор также заберет в кратчайшие сроки. Управляющие организации могут подключиться к работе, отправляя дворников на места погрузки мусора. В таком случае, контейнерные площадки будут очищены полностью быстрее, — подчеркнули в министерстве.
По данным регионального оператора, на текущий момент управами районов расчищена большая часть дорог к местам накопления ТКО. Для большей эффективности вывоза отходов было решено привлечь максимально возможное количество коммунальной техники.
Около десятка машин предоставила мэрия Воронежа. Помимо этого, было поручено наладить взаимодействие с ГИБДД для эвакуации припаркованных автомобилей, которые мешают проезду мусоровозов.
— Кроме того, в настоящее время на полигоне бесплатно принимают ТКО от управляющих организаций, которые имеют собственную технику для транспортировки отходов, — добавили в ведомстве.
Министр ЖКХ и энергетики Воронежской области Евгений Бажанов на совещании с руководством АО «Экотехнологии» и представителями управ, подчеркнул, что площадки необходимо очистить в самые короткие сроки. За 19 декабря коммунальщики вывезли с контейнерных площадок Воронежа более 12 тыс. кубометров ТКО.
Как сообщало РИА «Воронеж», в городе также продолжается работа по вывозу снега, скопившегося за время аномального снегопада. Водителей просят не оставлять автомобили на ночь в зонах платной парковки — это мешает очистке.