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Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

ДОНЕЦК, 21 дек — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — уточнили в ведомстве.

Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка.

«Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар», — добавили в Минобороны.

В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.

Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.

В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.