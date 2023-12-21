Российские военные уничтожили скрытые позиции ВСУ под Донецком

«Российские артиллеристы 9-й мотострелковой бригады первого армейского корпуса уничтожили цели ВСУ под Донецком в ходе несения боевого дежурства», — уточнили в ведомстве.
Выявить места расположения украинских сил позволила воздушная разведка.
«Получив целеуказания, артиллеристы оперативно выдвинулись на огневые позиции и нанесли точный огневой удар», — добавили в Минобороны.
В результате ударов уничтожили несколько единиц легкой бронетехники и скопление живой силы украинских войск.
Кроме того, российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами.
В результате российские военные уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и личный состав противника.