В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

Смертельная авария произошла в 8.20 (5.20 Мск) на 9-м километре на трассе Марьяновка-Шербакуль в Омской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина.