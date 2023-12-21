В ДТП на трассе в Омской области погибли два человека

ОМСК, 21 дек — РИА Новости. ДТП на трассе в Омской области привело к гибели двух человек, еще двое — также мать с ребенком — получили травмы, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла в 8.20 (5.20 Мск) на 9-м километре на трассе Марьяновка-Шербакуль в Омской области. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, личность которого пока не установлена, выехал на встречную полосу, где врезался в Toyota, за рулем которой была 39-летняя женщина.
«В результате ДТП водитель и пассажир ВАЗа от полученных травм скончались на месте ДТП, водитель Toyota и ее несовершеннолетний пассажир госпитализированы», — пояснили в пресс-службе.
Обстоятельства аварии уточняются.