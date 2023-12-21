Пожар в Челябинске уничтожил 45 мотоциклов: ущерб — свыше 35 миллионов рублей

«У нашего мотобрата Петрухи АльКаши-111 случилась беда, сгорело его детище Мотобункер Челябинск, которому он посвятил большую часть своей жизни, мотосервис и моторазбор вместе с мотоциклами. Он остался без средств на существование и вида деятельности, с двумя маленькими детьми на руках, огромными кредитами и долгами», — рассказали байкеры.