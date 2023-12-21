Пожар в Челябинске уничтожил 45 мотоциклов: ущерб — свыше 35 миллионов рублей

«У нашего мотобрата Петрухи АльКаши-111 случилась беда, сгорело его детище Мотобункер Челябинск, которому он посвятил большую часть своей жизни, мотосервис и моторазбор вместе с мотоциклами. Он остался без средств на существование и вида деятельности, с двумя маленькими детьми на руках, огромными кредитами и долгами», — рассказали байкеры.
Пожар полыхал в помещении на площади 200 квадратных метров. Сгорели 45 мотоциклов, которые оценены примерно в 20 миллионов рублей. Еще 15 миллионов стоили оборудование и ремонт. Сервис работал на протяжении 14 лет и пользовался популярностью.
Предварительная причина возгорания — короткое замыкание видеорегистратора под потолком помещения. Несмотря на оперативную работу пожарных, сильное пламя уничтожило все мотоциклы.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске в гипермаркете «Лента» случился пожар.