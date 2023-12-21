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Пожар в Челябинске уничтожил 45 мотоциклов: ущерб — свыше 35 миллионов рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 декабря, ФедералПресс. В ночном пожаре на улице Артиллерийской в Челябинске сгорело 45 мотоциклов. Техника находилась в самом крупном в городе автосервисе по продаже и ремонту байков. Он принадлежит Петру Согрину, известному как Петруха АК 111. Байкеры начали сбор средств.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«У нашего мотобрата Петрухи АльКаши-111 случилась беда, сгорело его детище Мотобункер Челябинск, которому он посвятил большую часть своей жизни, мотосервис и моторазбор вместе с мотоциклами. Он остался без средств на существование и вида деятельности, с двумя маленькими детьми на руках, огромными кредитами и долгами», — рассказали байкеры.

Пожар полыхал в помещении на площади 200 квадратных метров. Сгорели 45 мотоциклов, которые оценены примерно в 20 миллионов рублей. Еще 15 миллионов стоили оборудование и ремонт. Сервис работал на протяжении 14 лет и пользовался популярностью.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание видеорегистратора под потолком помещения. Несмотря на оперативную работу пожарных, сильное пламя уничтожило все мотоциклы.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в Челябинске в гипермаркете «Лента» случился пожар.

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