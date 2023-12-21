Двое мужчин разбились на снегоходе в поле в Ленобласти

Поездка на снегоходе по полю недалеко от поселка имени Свердлова в Ленобласти закончилась трагедией. На транспорте передвигались двое мужчин. В какой-то момент их занесло, и снегоход опрокинулся. Водитель и пассажир погибли. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.