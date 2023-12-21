Двое мужчин разбились на снегоходе в поле в Ленобласти

Поездка на снегоходе по полю недалеко от поселка имени Свердлова в Ленобласти закончилась трагедией. На транспорте передвигались двое мужчин. В какой-то момент их занесло, и снегоход опрокинулся. Водитель и пассажир погибли. Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.
— Заявка о происшествии поступила в поисково-спасательный отряд города Тосно поздним вечером 20 декабря. В полутора километрах от поселка в поле на снегоходе разбились двое мужчин, — говорится в сообщении.
Спасатели выдвинулись на место и нашли перевернутый транспорт вместе с погибшими. Тела мужчин эвакуировали с места происшествия и передали их полицейским. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Ранее spb.kp.ru писал, что жесткое ДТП с двумя фурами произошло в Бокситогорском районе Ленобласти. Один из водителей погиб на месте, второго госпитализировали с травмой головы.