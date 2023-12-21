На донской трассе водитель пытался совершить обгон и спровоцировал ДТП

— По трассе ехал 57-летний водитель КамАЗа, сзади него в попутном направлении двигался автомобиль Toyota Prius, под управлением 24-летнего водителя, сзади них в попутном направлении двигался автомобиль Mercedes В200, под управлением 60-летнего. Совершая манёвр обгона двух вышеуказанных автомобилей водитель автомобиля Mercedes В200 выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, в это время во встречном направлении двигался автомобиль Mercedes GLE. Во избежания столкновение со встречным автомобилем Mercedes В200, который выехал на полосу встречного движения, по предварительной информации, попытался проехать между автомобилями, но зацепил левой стороной своего автомобиля грузовой автомобиль КамАЗ, после чего его развернуло и он столкнулся с автомобилем Toyota Prius, после столкновения автомобили Mercedes GLE и Toyota Prius выехали на обочину, а автомобиль КамАЗ опрокинулся на левую сторону на проезжей части дороги, — говорится в сообщении.