В Казани снесут самовольно установленное кафе и четыре торговых объекта

В Казани утвердили новый список самовольно установленных и незаконно размещенных объектов, подлежащих сносу. В нем оказалось кафе, расположенное по ул. Воровского около дома № 1, — его собственника установить не удалось.
В перечень также включили четыре торговых объекта, расположенных по адресам: ул. Рихарда Зорге, вблизи дома № 39а, проспект Ямашева у здания № 100, Оренбургский тракт, вблизи дома № 144б, и земельный участок с кадастровым номером 16:00:000000:614. Их владельцев также не смогли установить.
Собственники объектов должны демонтировать их самостоятельно до 25 декабря. Если они не выполнят требования властей, их владения снесут в принудительном порядке с 26 декабря по 24 марта 2024 года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.
Напомним, неделю назад в список на демонтаж включили 16 самовольно установленных и незаконно размещенных торговых объектов. Их собственники должны были добровольно выполнить предписание властей до 18 декабря.