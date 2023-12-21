В Казани снесут самовольно установленное кафе и четыре торговых объекта

Собственники объектов должны демонтировать их самостоятельно до 25 декабря. Если они не выполнят требования властей, их владения снесут в принудительном порядке с 26 декабря по 24 марта 2024 года и переместят на базу хранения по ул. Фатыха Амирхана, 48.