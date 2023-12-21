Казахстан экстрадирует в РФ хакера Кислицина, задержанного по запросу США

Кислицин был задержан в аэропорту Алма-Аты 22 июня по запросу Интерпола, инициированному США. Вместе с тем в России его также объявили в федеральный розыск. Запрос о выдаче Кислицина направляла Генпрокуратура РФ в июне 2023 года.